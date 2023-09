Von 2. bis 4. Juni Jubiläum an der Uni Klagenfurt: "Game Jam" geht in die zehnte Runde Klagenfurt - Bei einem Game Jam entwickeln Spielbegeisterte in kurzer Zeit neue analoge und digitale Spiele. An der Universität Klagenfurt geht nun von 2. bis 4. Juni 2023 der 10. frühsommerliche Game Jam über die Bühne. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © 5min.at

Das Event startet um 15 Uhr mit Vorträgen, unter anderem zu „10 Jahre Game Jam und Game Studies & Engineering“. Nach der Bekanntgabe des diesjährigen Themas werden bis Sonntag die kreativen Köpfe zusammengesteckt. “Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 228 Spiele programmiert“, berichtet Mathias Lux, Organisator des Game Jam an der Universität Klagenfurt. Mit den Winter- und Hüttenjams gab es insgesamt 18 Events. Drei davon mussten online stattfinden.

Wachsende Community

Mathias Lux erzählt weiter: „Die Community rund um die Jams ist mittlerweile schon auf rund 330 Personen angewachsen.“ Mit Vorfreude blickt das Organisationsteam auf das kommende Wochenende und den diesjährigen Game Jam. Diesmal neu im Programm ist ein Game Fair, also ein öffentlicher Veranstaltungsteil, zu dem jeder kommen und die Spiele ausprobieren kann. Am Sonntag, 4. Juni 2023 öffnet der Game Jam also von 17 bis 20 Uhr seine Tore für alle Interessierten. Die Teilnehmer können dabei ihre beliebtesten Spiele wählen. Ausgangspunkt ist der Hörsaal 1 an der Universität Klagenfurt.