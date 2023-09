Wetterdienste warnen: Auf 27 Grad folgt Gewitter-Wochen­ende Kärnten - Wahnsinn! Am morgigen Freitag könnt ihr in Kärnten nochmal Höchstwerte von bis zu 27 Grad genießen, dann ist allerdings Schluss mit dem Traumwetter. Am Wochenende steigt die Schauer- und Gewitteraktivität. Auch die Temperaturen sinken. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) Am Wochenende könnte es in Kärnten ungemütlich werden. © 5min.at

Heiß, heißer, Freitag! Laut den Meteorologen von Geosphere Austria wird es morgen in ganz Kärnten sonnig. Die Höchstwerte können dabei bis zu 27 Grad erreichen. Danach nimmt der Hochdruckeinfluss jedoch langsam ab und die Schauer- und Gewitteraktivität steigt an, so die Warnung aus der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Genießt die letzten Sonnenstrahlen

Schon am Samstag ist mit einem erhöhten Wolkenaufkommen zu rechnen. Während es im Klagenfurter Becken allerdings noch trocken bleiben dürfte, ist in Oberkärnten bereits mit den ersten gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Der Sonntag bringt dann in ganz Kärnten unbeständiges Wetter. Auch die Temperaturen sinken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 19 und maximal 23 Grad.