Elke Kahr appelliert

KPÖ fordert: Ein Mietpreis­stopp ist längst überfällig

Graz - Zum vierten Mal innerhalb von fünfzehn Monaten werden die Kategoriemietzinse in Österreich ab 1. Juli 2023 um ca. 5,5 Prozent erhöht. Das ergibt eine Erhöhung der Mieten um beinahe 24 Prozent in diesem Zeitraum. Bürgermeisterin Elke Kahr appelliert an den Gesetzgeber, die Teuerung bei den Wohnkosten zu stoppen.

