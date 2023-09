Kooperation mit Lakeside Park Nachhaltig in die Zukunft: So stärkte Uni Klagenfurt ihr Bewusstsein Klagenfurt - Der Nachhaltigkeitstag der Universität Klagenfurt in Kooperation mit dem Lakeside Park war ein voller Erfolg. Eine breite Palette von Infoständen, interaktiven Workshops und Aktivitäten brachte den Teilnehmer die Prinzipien und die Praxis der Nachhaltigkeit näher. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (311 Wörter) #GOODNews Diese Studierenden waren an der Organisation der Veranstaltung beteiligt. © Nachhaltigkeitsteam der Universität Klagenfurt

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Besucher von Vizerektor für Personal und Infrastruktur Reinhard Stauber und Lakeside Park Geschäftsführer Bernhard Lamprecht begrüßt. Stauber betonte die Bedeutung von der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen. Er dankte den mitwirkenden Umweltansprechpersonen der Universität und auch den Studierenden, die an der Organisation des Nachhaltigkeitstages mitgewirkt haben und betonte auch, wie wichtig es ist, dass auch die nächste Generation sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt.

Nachhaltig in die Zukunft

Lamprecht freute sich über die Kooperation mit der Universität: „Wir sehen die Kooperation des Lakeside Parks mit der Universität Klagenfurt auch im Bereich Nachhaltigkeit als zukunftsweisend. Die vielen Initiativen im Hinblick auf Ökologie, Ökonomie und Soziales sind für unsere Institutionen eine Unternehmensphilosophie geworden. Mit dem Mobilitätskonzept konnte sich der Lakeside Park zum Vorreiter in Sachen Mobilität weiterentwickeln. Aber auch mit dem angrenzenden Natura 2000-Gebiet ist es uns gelungen, Technologie und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen und auf eine neue Stufe zu heben. Wir stehen einer Weiterentwicklung der vielen guten Initiativen positiv gegenüber.“

Zu sehen sind die Vertreter der Universität und des Lakeside Parks. © Nachhaltigkeitsteam der Universität Klagenfurt

Bewusstsein gestärkt

Am Nachhaltigkeitstag 2023 haben Studierende des Institutes Medien und Kommunikationswissenschaften im Rahmen der Lehrveranstaltung „Eventorganisation“ unter der Leitung von Caroline Weberhofer maßgeblich an der Organisation mitgewirkt. Zahlreiche Informationsstände boten einen Einblick zu unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, den ÖH-Garten der Universität und das Naturschutzgebiet „Lendspitz Maiernigg“ bei Führungen kennen zu lernen und im Bienenlehrpfad Lakeside Park einen Einblick in das Leben der Honigbiene zu erhalten. Darüber hinaus konnten Interessierte an einer Fahrradtour zum See teilnehmen und Informationen über Trainingsmethoden zur Verbesserung der Fitness erhalten. „Es war eine hervorragende Gelegenheit, das Bewusstsein für nachhaltige Praktiken zu stärken und die breite Palette von Forschung und Aktivitäten an unserer Universität zu zeigen, die sich auf diesen wichtigen Bereich konzentrieren“, so Weberhofer abschließend.

Auch die Müllsammelaktion war ein voller Erfolg. © Nachhaltigkeitsteam der Universität Klagenfurt