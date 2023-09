Wetterwarnung Auf die Hitze folgen Gewit­ter: Am Wochen­ende soll es krachen Steiermark - Endlich ist der Sommer da! Der heutige Donnerstag bringt bis zu 26 Grad, am morgigen Freitag soll es ähnlich warm werden - 27 Grad werden prognostiziert. Am Wochenende soll sich das Wetter entladen. Gewitterschauer sind in der gesamten Steiermark möglich. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Bereits mit Wochenstart kündigten sich warme Temperaturen und viel Sonnenschein an. Das Schönwetter soll noch bis zum Wochenende anhalten. Danach nimmt der Hochdruckeinfluss jedoch langsam ab und die Schauer- und Gewitteraktivität steigt an, so die Warnung der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Der Sonntag bringt Gewitter

Breits am Freitag sollen einzelne gewittrige Schauer im Bergland möglich sein, berichtet die GeoSphere Austria. Zu erwarten sind diese alpensüdseitig, wobei es auch im Norden zu einzelnen Schauern kommen kann. Vor Nachmittag sind diese jedoch noch nicht zu erwarten. “Am Samstag ist es ziemlich gewitterfrei. Eventuell kann es in der Region um den Dachstein am Nachmittag Niederschlag geben”, so lautet die Auskunft. Spätestens aber am Sonntag soll sich das Wetter ganztägig unbeständig zeigen. Die gesamte Steiermark soll von Gewittern betroffen sein. Diese werden spätestens am Nachmittag einsetzen, sollen aber bereits am Vormittag schon möglich sein.