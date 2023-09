Was ist da los? Mega-Ansturm: HOFER-Filiale in Waidmanns­dorf platzt aus allen Nähten Klagenfurt - Die HOFER-Filiale in der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt wird aktuell regelrecht gestürmt. Grund dafür ist ein exklusiver Sonderabverkauf. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © klagenfurt_elite

Lange Warteschlangen haben sich vor und in der HOFER-Filiale in der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt gebildet. Grund dafür ist ein exklusiver Sonderabverkauf des Diskonters, der am heutigen Donnerstag, dem 1. Juni 2023, über die Bühne geht. In ausgewählten Filialen in Österreich gibt es einen 50-Prozent-Rabatt auf Garten-, Haushaltsartikel und vieles mehr. Dies wollen sich die Kärntner natürlich nicht entgehen lassen. Laut der Instagramplattform klagenfurt_elite sollen die Leute zum Teil schon seit den frühen Morgenstunden anstehen.