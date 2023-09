Polizei musste ausrücken Massen­andrang in Seiersberg: 800 Menschen stürmten Hofer-Filiale Seiersberg-Pirka - Die HOFER-Filiale in Seiersberg-Pirka wurde heute regelrecht gestürmt. Grund dafür ist ein exklusiver Sonderabverkauf. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © Elisa Auer

In ganz Österreich werden zurzeit die HOFER Märkte gestürmt. Auch die Filiale in Seiersberg-Pirka war davon betroffen. Grund dafür ist ein exklusiver Sonderabverkauf des Diskonters, der am heutigen Donnerstag, dem 1. Juni 2023, über die Bühne geht.

“Alles muss raus”

In ausgewählten Filialen in Österreich gibt es einen 50-Prozent-Rabatt auf Garten-, Haushaltsartikel und vieles mehr. Dies wollen sich die Steirer natürlich nicht entgehen lassen. Auch eine Verkäuferin des Supermarktes in der Maria Pfeifferstraße in Seiersberg berichtet: “Der Anstrum war sehr groß.” Besonders in den Morgenstunden platzte der Supermarkt aus fast allen Nähten. Sogar Securitymänner wurden am Eingang des Geschäftes seit rund 6.30 Uhr positioniert.

Blockabfertigung und Polizei vor Ort

Die Menschen rissen sich um die Produkte. Drei Leute verwickelten sich sogar in einen Streit. Die Polizei musste kommen. “Es ist nichts mehr gegangen, mindestens eine Stunde hat das gedauert”, berichten Augenzeugen. Rund 800 Menschen standen vom Eingang bis zur Schranke Schlange. “Größere Geräte sind beim im Geschäft zu zahlen gewesen und dann beim Hausmann abzuholen”, erklärt ein Mitarbeiter. Stundenlang bildete sich ein regelrechter Stau. Es wurde blockweise abgefertigt. “50-Leute-Blocks” wurden im zehn Minuten-Abstand reingelassen, sonst wäre zu viel los gewesen. Bis ca. 10 Uhr war buchstäblich die Hölle los. Erst jetzt herrscht wieder Normalbetrieb.