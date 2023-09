Spät aber doch Yummy: Steirische Erdbeeren haben jetzt Haupt­saison Steiermark - Erdbeeren läuten die Beeren-Saison ein. Wegen der kühlen Witterung im Mai startet die Hauptsaison der roten Köstlichkeiten etwas später. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) #GOODNews Die Erdbeersaison ist jetzt voll angelaufen. © LK Steiermark-Danner

Leuchtend rot lachen die Erdbeeren jetzt von den mit Stroh unterlegten heimischen Erdbeerfeldern. „Jetzt und in den nächsten vier Wochen ist Hauptsaison für Erdbeeren. Die Spätfröste und die vielen Niederschläge im Mai haben die Erdbeer-Produzenten vor große Herausforderungen gestellt, aber die aktuelle Witterung ohne Extremtemperaturen ist ideal für eine gute Aromabildung der Erdbeeren“, betont Herbert Muster, Leiter des Obstbaureferates in der Landwirtschaftskammer.

Beeren-Saison eröffnet

Neben Erdbeeren reifen in den nächsten Wochen auch Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Muster: „Von Juni bis September ist die Auswahl an frischen heimischen Beeren besonders groß. Die Betriebe investierten in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau von geschützten Anbausystemen, die regionale Produktion über einen langen Zeitraum ermöglichen.“ Erdbeeren schmecken nicht nur hervorragend, sie sind auch gesund. Sie sind reich an Vitaminen und Fruchtsäuren. Satte 58 Milligramm Vitamin C enthalten 100 Gramm, das ist mehr als in Zitronen oder Orangen.

Selbstpflück-Felder sind geöffnet

Besonders beliebt bei den Steirern ist auch das Selbstpflücken auf den Erdbeer-Feldern. Etwa 15 steirische Betriebe bieten Erlebnishungrigen die Möglichkeit zum Selbstpflücken. Insgesamt ist der Erdbeer-Anbau in der Steiermark für etwa 60 Betriebe ein wichtiges Standbein. Kultiviert werden die steirischen Erdbeeren auf etwa 160 Hektar, davon etwa 80 Prozent im Freiland und 20 Prozent im geschützten Anbau in Folienhäusern. Die jetzt geernteten Erdbeeren gibt es in erster Linie direkt ab Hof, auf den Selbstpflück-Feldern, auf den Bauernmärkten und in den Supermärkten. Auch die heimische Gastronomie setzt verstärkt auf saisonale Erdbeeren von heimischen Bauern.

Die Selbstpflück-Felder sind offen: ein Erlebnis für die ganze Familie. © LK Steiermark-Danner Erdbeeren sind kalorienarm und haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. © LK Steiermark-Danner Mmmhh. Daas hier ist die beliebte Erdbeer-Bowle. © LK Steiermark-Lipp