Bewegungs- und Ernährungstag Verein GEMMA startete sportlich in die Sommer­saison Silbersee - Möglichst viel Neues ausprobieren und Spaß haben: Das ist das Ziel des fünften Bewegungs- und Ernährungstages gewesen, den der Verein GEMMA am 31. Mai am Gelände rund um den Silbersee organisiert hat. von Tanja Janschitz Bereits zum 5. Mal konnte Spaß und Freude in Kombination mit Sport vermittelt werden.

Am Mittwoch lud der Verein GEMMA zum fünften Bewegungs- und Ernährungstag an den Silbersee bei Villach. In Kooperation mit Fitness Unlimited wurden abwechslungsreiche Trainings mit interssierten Kindern und Jugendlichen durchgeführt. “Dabei waren die Calisthenics Anlage und Equipment, wie Battle Ropes oder Reifen, eindeutig die Highlights”, freut sich Vereinsvorsitzender Marc Germeshausen. Auch die interaktive Ernährungsstation brachte die ein oder andere erstaunliche Erkenntnis. “Mit GEMMA bewegt wollten wir bei jungen Menschen mehr Bewusstsein für Sport und Ernährung schaffen”, so Germeshausen abschließend.