Italienisches Lebensgefühl Urlaubsflair in Graz: INSIEME ließ Italo-Herzen höher schlagen Graz - Italienisches Sommernachtskonzert mit INSIEME zauberte am Mittwochabend Urlaubsflair auf der Schlossbergbühne Kasematten in Graz. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) Auch das Wetter spielte am Mittwochabend mit. © cayenne

Mittwochabend gab die Original Italo-Pop-Formation INSIEME ein großartiges Konzert unter dem Titel „La Notte Italiana – Italo-Pop Nonstop“ auf der Schlossbergbühne Kasematten in Graz.

Begeistertes Publikum

Bei Songs wie „Tu Vuò Fà L’americano”, „Volare“ oder „Laura Non C’è“ kam man ordentlich in Urlaubsstimmung. Das Publikum feierte mit INSIEME und forderte zahlreiche Zugaben. Die Erfolgsformation mit italienischer Ohrwurmgarantie, hatte den Fans richtiggehend eingeheizt. Es bestätigte sich somit, was schon bisher bekannt war: Das Publikum war von der ersten Minute an begeistert dabei.

Vier Persönlichkeiten – Vier Stimmen

Die Gruppe INSIEME besteht aus Monika Ballwein, Christian Deix, der mexikanische Tenor Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno. Sie geben die Hits der Italo Pop-Szene, nicht nur diese, in einer außergewöhnlich unterhaltsamen Show zum Besten. Seit 2012 begeistert die Gruppe das Publikum: Leidenschaft und Energie, Liebe zur Musik und eine Prise Humor machen die Band zu etwas ganz Besonderem.