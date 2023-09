Tolle Neuigkeiten! Stürmer Lukas Haudum bleibt dem KAC erhalten Klagenfurt - Der Kader des EC-KAC für die kommende Saison 2023/24 umfasst mittlerweile 18 Spieler und schließt nun auch Lukas Haudum ein. Der Stürmer ließ die in der Nacht zum Donnerstag auslaufende Option zum Vertragsaustritt verstreichen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) #GOODNews © EC-KAC/Kuess

Erfreuliche Neuigkeiten: Lukas Haudum bleibt zumindest bis 2024 Teil der KAC-Mannschaft. Der Stürmer schloss sich nach fünf Ausbildungsjahren in Schweden im Sommer 2019 den Rotjacken an und absolvierte seither 198 Bewerbsspiele für den österreichischen Rekordmeister, in denen er 127 Scorerpunkte (55 Tore, 72 Assists) verbuchte. Dabei konnte der Angreifer seinen offensiven Output kontinuierlich steigern, sein Schnitt an Zählern pro Partie kletterte von 0,49 auf 0,79 in der abgelaufenen Saison.

Stammkraft im österreichischen A-Nationalteam

Zu den Stammkräften gehört der 26-Jährige außerdem im österreichischen A-Nationalteam: Bei der in der Vorwoche zu Ende gegangenen A-Weltmeisterschaft hatte er mit zwei Toren wesentlichen Anteil am Klassenerhalt des Team Austria. Insgesamt lief der Linksschütze bereits 101 Mal im rot-weißen Trikot mit dem Adler auf der Brust auf.