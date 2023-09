AMS-Bilanz Nachfrage nach Arbeits­kräften am Kärntner Arbeits­markt weiterhin hoch Kärnten - Trotz einer leichten absoluten Zunahme der Arbeitslosigkeit im Mai 2023 ist die Lage am Kärntner Arbeitsmarkt weiterhin robust. Chancen finden derzeit insbesondere ältere Arbeitsuchende vor. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © Bettina Nikolic

“Wir verzeichnen neuerlich einen Beschäftigungsrekord und eine nach wie vor hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, auch wenn die Zahl der gemeldeten offenen Stellen mit minus 13,5 Prozent rückläufig ist”, fasst AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig die aktuelle Entwicklung am Kärntner Arbeitsmarkt zusammen. Die größte Nachfrage gebe es derzeit im Bereich Metall/Elektro sowie im Bau.

Chancen für Ältere

Chancen würden derzeit insbesondere ältere Arbeitsuchende vorfinden, so Wedenig: “Bei den über 50-Jährigen konnte die Arbeitslosigkeit um minus 5,8 Prozent gesenkt werden. Damit liegen wir über dem österreichweiten Durchschnitt von minus 3 Prozent”, freut er sich. Weiterhin positiv sei auch die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. “Der Rückgang in dieser Gruppe beträgt minus 22,1”, so der AMS-Chef abschließend.