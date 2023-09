Mit einem neuen Konzept Neustart am Wörther­see: Thomas Klinkan übernimmt das Lake's Hotel Pörtschach am Wörthersee - In Pörtschach gibt es diesen Sommer aufregende Neuigkeiten. Thomas Klinkan, ehemaliger Direktor des Lake's Hotels, hat nun mit seiner Firma Klinkan Betriebs GmbH das Hotel übernommen. Mit einem frischen Konzept und einer neuen Strategie möchte er das Haus wieder zum Blühen bringen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (347 Wörter) Werbung Das renovierte Lake's Hotel in Pörtschach präsentiert sich diesen Sommer nach aufregenden Veränderungen im neuen Glanz. © Montage:LAKE'S – MY LAKE HOTEL & SPA

Der Sommer hält aufregende Veränderungen im Lake’s Hotel in Pörtschach bereit. Thomas Klinkan, der in den letzten Jahren als Direktor fungierte, hat mit seiner Firma Klinkan Betriebs GmbH das Hotel eigenständig übernommen. Dank eines neuen Konzepts und einer Strategie, die sowohl bei den Gästen als auch den Eigentümern großen Anklang gefunden hat, erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Der gebürtige Schladminger, der seit 11 Jahren am Wörthersee tätig ist, setzt dabei auf viel Persönlichkeit, Herzblut und ein breites Angebot, um sicherzustellen, dass sich jeder Gast wohl fühlt.

© LAKE'S – MY LAKE HOTEL & SPA

Willkommen im Lake’s: Jeder Gast ist wichtig

“Wir möchten uns vom Schubladendenken der klassischen Sternekategorisierung lösen. Unsere Gäste machen keinen Urlaub in einem 4- oder 5-Sterne-Haus, sie machen Urlaub im Lake’s. Jeder Gast ist herzlich willkommen und soll sich in unserem Haus rundum wohlfühlen”, betont Klinkan im Gespräch mit 5 Minuten. Als Gastgeber wurde ihm die Leidenschaft für seine Arbeit bereits in die Wiege gelegt, da seine Familie das traditionsreiche Hotel Stockerwirt in Ramsau am Dachstein führt. Schon seit seiner Kindheit begeistert er sich für die Arbeit mit Gästen. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich um alle Belange der Gäste und schafft eine “familiäre” Atmosphäre. Darüber hinaus ist das Hotel stolz darauf, einer der ersten Partnerbetriebe des Pink Lake Festivals zu sein, um allen Gästen ein inklusives und offenes Umfeld zu bieten.

Thomas Klinkan, leidenschaftlicher Gastgeber und Inhaber des Lake's Hotels, setzt auf eine herzliche Atmosphäre und eine einladende Gastfreundschaft für jeden einzelnen Gast. © LAKE'S – MY LAKE HOTEL & SPA

Neuer Pächter & kulinarische Highlights

Mit Stefan Plachy konnte Thomas Klinkan auch einen erfahrenen Gastronomen für das Restaurant gewinnen. Neben seiner Leitung des Roadhouse am Ossiacher See möchte Plachy das Lake’s Restaurant mit einer Kombination aus traditioneller Küche und einem Hauch von “Tex Mex” wieder für jeden zugänglich machen. Nach langjährigem Aufenthalt in Kalifornien bringt er ein Stück West Coast Flair an den Wörthersee. Vom Frühstück am See über Snacks tagsüber bis hin zum à la carte Abendessen und den klassischen Sundownern werden keine Wünsche der Gäste offen gelassen.

© LAKE'S – MY LAKE HOTEL & SPA