Großeinsatz Mehrere Schüsse in Mooskirchen: Ein Toter wurde gefunden Mooskirchen - Nachdem mehrere Schüsse in einem Wohnhaus gefallen sein sollen, kommt es aktuell zu einem Großeinsatz von Polizei und COBRA. Es dürfte eine Person getötet worden sein. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (389 Wörter) Eilmeldung

Mehrere Polizeistreifen stehen derzeit in Fluttendorf in der Gemeinde Mooskirchen im Einsatz. Wie die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten bestätigt, sind mehrere Schüsse in einem Wohnhaus gefallen. “Auch die Spezialeinheit COBRA ist vor Ort”, bestätigte Polizeisprecher Markus Lamb. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nähere Informationen folgen.

Update 12.15 Uhr

Kurz vor 11 Uhr wurde über den Notruf Anzeige erstattet, dass in einem Wohnhaus in Mooskirchen mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Dabei konnten mehrere Personen in den Keller des Hauses flüchten – eine Person soll getötet worden sein. Die Hintergründe und die genauen Umstände sind aktuell noch nicht klar. Zahlreiche Polizeistreifen haben das Objekt jedoch bereits umstellt. Zudem ist das Einsatzkommando COBRA sowie eine Verhandlungsgruppe vor Ort im Einsatz.

Update 12.45 Uhr:

Mehrere Personen konnten von den Beamten aus dem Keller gerettet werden, heißt es von Seiten der Polizei. Einsatzkräfte der Bereitschaftseinheit und der Schnellen Interventionsgruppe haben den Einsatzort abgesperrt. Das Einsatzkommando COBRA möchte sich in den nächsten Minuten Zugriff auf das Gebäude verschaffen. “Der Plan ist, gesammelt und gesichert die Räumlichkeiten abzugehen”, erklärt Chefinspektor Fritz Grundnig gegenüber 5 Minuten. Sicherheit habe immer oberste Priorität. Die geretteten Personen befinden sich in polizeilicher Aufsicht und werden betreut. Rettungskräfte stoßen hinzu, sobald die Sicherheit gewährleistet ist. Wie und warum es zu dieser Schreckenstat kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Update 13.15 Uhr

Wie Grundnig gegenüber 5 Minuten bestätigt, soll es sich beim mutmaßlichen Schützen um einen um die 90 Jahre alten Mann handeln. Er soll seinen 57-jährigen Schwiegersohn erschossen haben. Nun sind auch die Mordermittler des Landeskriminalamtes Steiermark vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch Drohnenpiloten stehen im Einsatz. Die geretteten Personen seien jedenfalls alle unverletzt, so Grundnig. Über den Gesundheitszustand des 90-Jährigen ist nichts Genaueres bekannt, weshalb großräumigen Absperrungen auch weiterhin notwendig sind. Nun wartet man darauf, dass das Einsatzkommando “Cobra” das Haus betritt.

Update 14.45 Uhr

Wie die Polizei nun berichtet, ist auch der 89-jährige Schwiegervater tot im Haus gefunden worden. “Sämtliche Sperren werden nach und nach aufgehoben, bedarfsorientierte Sperren bleiben aufrecht”, meint man auf Twitter. Nun werden Tatortarbeiten und Spurensicherungen vorgenommen. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Tathergang werden vom Landeskriminalamt geführt.