In neuer Funktion

Ski-Ass Matthias Mayer kehrt in den alpinen Skiweltcup zurück

Afritz am See - Rund fünf Monate nach seinem Rücktritt als aktiver Rennläufer gab der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer am heutigen Donnerstag, dem 1. Juni 2023, seine Rückkehr in den alpinen Skiweltcup bekannt. Allerdings in neuer Funktion.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) #GOODNews