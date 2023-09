In Obhut der Weizer Katzenfreunde Katze im Tunnel verirrt: Poli­zei eilte zur Rettung Steiermark - Die Polizei wurde zu einem Einsatz der besonderen Art nach Weiz gerufen: Ein Kätzchen hat sich in einem Tunnel verirrt. Ein besorgter Zeuge setzte den Notruf ab und die Polizei rückte zur Rettung des Vierbeiners aus. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © LPD STMK

Eine Katze hatte sich in den Tunnel verirrt und drohte überfahren zu werden. Ein besorgter Zeuge hat daraufhin die Polizei gerufen. Nachdem die Katze die Polizei als Helfer erkannte, sprang sie unter den Streifenwagen und versteckte sich im Unterboden des Fahrzeuges. Dem Tier gefiel es dort anscheinend so gut, dass es trotz aller Lockmittel den geschützten Bereich nicht verlassen wollte. Erst mit Unterstützung eines Mitarbeiters des Autohauses Weiz, der das Fahrzeug anhob, konnte die Katze wohlbehalten den Beamten und schließlich in die Obhut der Weizer Katzenfreunde übergeben werden.