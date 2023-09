"Scoop & Spoon GmbH" Hohe Schulden: Grazer Marketing-Unternehmen ist pleite Graz - Wie der Alpenländische Kreditorenverband berichtet, hat die "Scoop & Spoon GmbH" mit Sitz in Graz-Liebenau Insolvenz beantragt. Sie ist ein Marketing-Unternehmen. 23 Dienstnehmer und 41 Gläubiger sind betroffen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Das Marketing-Unternehmen “Scoop & Spoon GmbH” mit seinem erst kürzlich verlegten Standort in Graz-Liebenau, ist pleite. Das Unternehmen hält unter anderem Beteiligungen an Tochtergesellschaften in Großbritannien, Bosnien Herzegowina, Deutschland und Österreich. Die Verbindlichkeiten betragen fast 1,1 Millionen Euro, die Aktiva liegen bei 681.000 Euro, wobei hier auch offene Forderungen genannt werden, deren Einbringlichkeit zur Zeit fraglich erscheint, wie der AKV berichtet. Von der Insolvenz sind 23 Dienstnehmer und 41 Gläubiger betroffen. Eine Fortführung des Unternehmens ist aktuell nicht angedacht.

So kam es zur Insolvenz

In den vergangenen Jahren sei es beim Unternehmen zu massiven Umsatzrückgängen gekommen, wobei dies einerseits auf die Auswirkungen bzw. Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sei. Andererseits meint man im Insolvenzansuchen allerdings auch, dass zahlreiche, teils langjährige Vertragspartner ihre Zusagen, Aufträge zu erteilen, “überraschenderweise” nicht eingehalten hätten. Anfang habe man durch Reorganisationsmaßnahmen und damit einhergehende Kosteneinsparungen noch positiv bilanzieren können, dies auch unter Ausweitung des Portfolios, letztlich sei aber aufgrund der massiv eingebrochenen Auftragslage eine positive Fortführung nicht mehr darstellbar.