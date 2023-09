Hilfeschrei Akute Personal­not: Kinder- und Jugendhilfe auf Not­betrieb Klagenfurt - Hinter den Mauern des Klagenfurter Rathauses brodelt es. Die Sozialarbeiter der städtischen Abteilung Jugend und Familie klagen über akute Personalnot, man müsse auf Notbetrieb umstellen. Doch der verzweifelte Hilfeschrei scheint in gegenseitigen Schuldzuweisungen unterzugehen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © 5min.at

Über akute Personalnot klagen derzeit die Sozialarbeiter der städtischen Abteilung Jugend und Familie. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hat daraufhin eine Sitzung mit den zuständigen Führungskräften und Personalvertretern einberufen. Geladen war auch die zuständige Jugend- und Familienreferentin Corinna Smrecnik (SPÖ). Diese musste jedoch aufgrund einer Städtebundtagung absagen, lässt sich jedoch durch einen Büromitarbeiter vertreten. “Das ist unverständlich und unentschuldbar, Frau Smrecnik hat unverzüglich ihre Zelte in der Kaiserstadt Bad Ischl abzubrechen, nach Klagenfurt zurückzukehren und sich endlich den Problemen in ihrem Verantwortungsbereich zu stellen”, fordert der geschäftsführende Team Kärnten-Klubobmann Michael Gussnig.

Smrecnik verweist auf Bürgermeister

Doch während das Team Kärnten Smrecnik in der Verantwortung sieht, verweist diese auf Personalreferent Bürgermeister Christian Scheider. Am 27. Mai 2021, also vor zwei Jahren, sei er über die angespannte Situation der Sozialarbeiter informiert worden. Dies würden Stadtsenatsberichte, Mails und offene Briefe der betroffenen Kollegen dokumentieren, so die Jugend- und Familienreferentin. Auch sei er vergangene Woche einem einberufenen Runden Tisch zur Lösung des Problems ferngeblieben, da dieser aus Sicht der Personalabteilung und des Personalreferenten nicht erforderlich gewesen sei. “Jetzt ist es Scheider, der zu einem dringlichen Termin am 2. Juni einlädt”, stellt Smrecnik klar. Sie fordert Scheider auf, aktiv zu werden. “Unsere Kollegen der Sozialen Arbeit sind das erste und oftmals letzte Bollwerk zum Schutz unserer Kinder und Familien. Herr Bürgermeister, es bröckelt nicht mehr, es droht akute Einsturzgefahr“, so die Jugend- und Familienreferentin abschließend.