Erster Spot an Grazer Uni eröffnet Zum Schutz vor sexueller Belästigung: "LUIS*A" geht jetzt auch zur Uni Graz - Unter dem Motto "Hinschauen – Sensibilisieren – Helfen" eröffneten die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und Uni Graz Rektor Peter Riedler am Donnerstag den ersten "LUIS*A-Spot" am Campus der Uni Graz. Gleichzeitig startete man eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (341 Wörter) Uni-Rektor Peter Riedler und Bürgermeisterin Elke Kahr. © Stadt Graz/Foto Fischer

Die “MeToo”-Bewegung hat seit ihrem Aufkommen insgesamt zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über Themen wie sexuelle Belästigung, Missbrauch und Geschlechterungleichheit geführt. Auch an der Uni Graz wurden so Diskussionen über die Notwendigkeit von Veränderungen angestoßen. “Universitäten haben Vorbildwirkung für die Gesellschaft. Daraus erwächst eine Verantwortung, die wir wahrnehmen, indem wir uns aktiv gegen Diskriminierung, aber stark für Gleichbehandlung und für den Schutz von Grundrechten engagieren”, betont Peter Riedler, Rektor der Universität Graz.

“Frauen können immer und überall belästigt werden”

“Sexuelle Belästigung kennt keine bevorzugten Orte oder Tageszeiten. Frauen können jederzeit und überall bedrängt und belästigt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass Betroffene jetzt auch am Campus der Uni Graz schnell und unkompliziert Unterstützung bekommen, wenn sie nach Luisa fragen”, erklärt Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz. “Zusammen mit den rund 60 Luisa-Lokalen in Graz und dem Projekt “Luisa geht schwimmen” in den Grazer Bädern ist “LUIS*A am Campus” ein weiterer Schritt im Kampf gegen sexuelle Belästigung”, so Kahr weiter.

Es sollen noch weitere “LUIS*A-Spots” folgen

An den LUIS*A-Spots, die nun an der Ausleihe der Hauptbibliothek und der RESOWI-Bibliothek eröffnet wurden, finden alle Personen, die am Campus von sexuellen Übergriffen betroffen sind, rasch und unkompliziert Schutz. Das Universitätspersonal wird professionell geschult. Nach den ersten beiden LUIS*A-Spots sollen bald weitere folgen und das Universitätsgelände mit einem Netz aus Anlaufstellen überziehen. Damit will das Projekt auch sensibilisieren und dazu beitragen, die Wahrnehmung für sexuelle Belästigung zu schärfen.

Studierende und Mitarbeiter besser geschützt

Das Projekt „LUIS*A am Campus“ wird konkret die Wahrnehmung für Fehlverhalten schärfen. Vor allem aber sollen Studierende und Mitarbeiter der Uni Graz noch besser geschützt und Übergriffe möglichst verhindert werden. “LUIS*A am Campus macht die Universität Graz österreichweit zur Vorreiterin im Bemühen, durch Schutz, Prävention und Sensibilisierung ein belästigungsfreies Hochschulumfeld zu schaffen”, unterstreicht Riedler die Bedeutung der Initiative.