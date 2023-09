Donnerstagnacht Teurer Einbruch in Reißeck: Täter plünderten den Abstell­raum Reißeck - In der Nach auf Donnerstag, dem 1. Juni 2023, brachen bisher unbekannte Täter in ein Gebäude ein und flüchteten mit zwei Fahrrädern. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia.co / rcfotostock

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag, dem 1. Juni 2023, im Bezirk Spittal an der Drau in ein Gebäude ein.

Fahrräder gestohlen

In der Gemeinde Reißeck stahlen sie zwei E-Bikes der Marke KTM. Die Fahrräder befanden sich im Abstellraum eines Nebengebäudes und waren mit einem Kettenschloss versperrt. Die Höhe des durch den Diebstahl entstandenen Schadens steht noch nicht fest.