In der Sturzgasse Ab Juli: Öffnungs­zeiten bei Grazer Ressourcen­park ändern sich Graz - Lange Samstage im Sommer: Der Grazer Ressourcenpark in der Sturzgasse ist von Juli bis Oktober samstags bis 20 Uhr geöffnet. Ab 1. Juli ist an Sonn- und Feiertagen jedoch keine Anlieferung möglich. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Der Ressourcenpark der Stadt Graz. © Screenshot Google Streetview

Um weniger Lärm und damit mehr Lebensqualität für die Anrainer der benachbarten Häuser und die Grazer, die an Sonn- und Feiertagen den neu gestalteten Erholungsraum entlang der Mur nutzen, zu gewährleisten, passt die Holding Graz nun die Öffnungszeiten im Ressourcenpark an. Ab 1. Juli bleibt der Ressourcenpark in der Sturzgasse an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Grazer können ihre Abfälle aber während des Sommers von 1. Juli bis 25. Oktober jeden Samstag bis 20 Uhr anliefern, im nächsten Jahr dann von 1. April bis 25. Oktober.

Neuerrichtung bringt deutliche Kapazitätserweiterung

Kapazitätsengpässe haben in der Vergangenheit im alten und wesentlich kleineren Recyclingcenter immer wieder zu längeren Wartezeiten geführt. Um ausgedehnte Stausituationen bei der Zufahrt zu vermeiden, hielt die Graz Abfallwirtschaft als bisher einziges Abfallzentrum österreichweit für ihre Kunden auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Mit der Neuerrichtung des Ressourcenparks und der damit verbundenen deutlichen Kapazitätserweiterung können Grazer ihre Abfälle seit Herbst des Vorjahres noch einfacher und vor allem auch schneller entsorgen.

Neue Öffnungszeiten ab 1. Juli: Montag bis Samstag: 8 bis 18 Uhr

Sonn- und Feiertage geschlossen

Lange Samstage von 1. April bis 25. Oktober: 8 bis 20 Uhr geöffnet

FPÖ: “Spürbare Verschlechterung des Angebots”

FPÖ-Graz Stadtparteiobmann Axel Kassegger sieht die Änderung der Öffnungszeiten kritisch: “Der Sonntag ist für viele arbeitende Grazer die beste Gelegenheit, um ihren Abfall zu entsorgen. Nimmt man ihnen diese Möglichkeit, dann bedeutet das eine spürbare Verschlechterung des Angebots. Geht es darum, die Lärmbelastung am Sonntag zu reduzieren, dann wären verkürzte Öffnungszeiten eine bessere Lösung.” Kassegger vermutet dahinter allerdings eher finanzielle Gründe, so der Stadtparteiobmann in einer Presseaussendung.