Hauptmann Gregor Matz Grazer Polizei wird nun von neuem Offizier verstärkt Graz - Hauptmann Gregor Matz unterstützt das Stadtpolizeikommando Graz nun als Referent im Kriminalreferat sowie als stellvertretender Leiter im Referat für Organisation und Dienstbetrieb. V. l. n. r.: Stadtpolizeikommandant von Graz Brigadier Thomas Heiland, Hauptmann Gregor Matz und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Joachim Huber. © LPD Stmk / Hellinger

Seit 20 Jahren ist Hauptmann Gregor Matz für die österreichische Exekutive im Einsatz. Nach erfolgreich absolvierter Grundausbildung sammelte er seine ersten Außendiensterfahrungen auf den Polizeiinspektionen Graz-Karlauerstraße und Graz-Riesplatz. Bereits 2008 folgte die Ausbildung zum dienstführenden Beamten in Traiskirchen. Anschließend erfolgte die Versetzung zur Diensthundeinspektion Graz, für die er sechs Jahre fast durchgehend tätig war.

Seit 1. Juni wieder zurück in der Steiermark

Vor seiner Ausbildung zum leitenden Beamten war Matz als Schichtleiter und Dauerdienstbeamter in der Landesleitzentrale eingesetzt. Im Anschluss an seine Offiziersausbildung erfolgte eine neunmonatigen Verwendung im Bundesministerium für Inneres in der Abteilung für polizeiliche Sondereinsätze. Seit 1. Juni ist der Beamte nun wieder zurück in der Steiermark und widmet sich seinen neuen Aufgaben.

“Team wird von sehr erfahrenem Beamten unterstützt”

„Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz arbeitet auf höchster professioneller Ebene. Das verdanken wir dem sehr guten Team, das nun von einem weiteren sehr erfahrenen Beamten unterstützt wird“, freut sich der stellvertretende Landespolizeidirektor Generalmajor Joachim Huber.