VSV verpflichtet Dylan MacPherson Defensive komplett: Neuer "Adler" im blau-weißen Nest ange­kommen Villach - Die „Adler“ haben sich mit Dylan MacPherson einen kanadischen Defender ins Team geholt, der auch gerne seine körperlichen Vorzüge am Eis einsetzt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) Die "Adler" haben den 25-jährigen Verteidiger Dylan MacPherson verpflichtet und komplettieren damit ihre Defensive. © VSV / Messmer

Der Neuzugang aus Kanada, der zuletzt sowohl in der American Hockey League (AHL) als auch in der East Coast Hockey League (ECHL) spielte, gilt als harter Spieler, der neben seinen defensiven Qualitäten auch offensiv Akzente setzen kann. Der EC iDM Wärmepumpen VSV ist für Dylan MacPherson die erste Station außerhalb Nordamerikas.

Früherer Kapitän

„Dylan ist ein hart arbeitender Defender, der neben seinen körperlichen Vorzügen das Spiel auch sehr gut lesen kann. Er ist ein aufstrebender Spieler und besitzt zudem auch Führungsqualität, er trug bei seinen letzten beiden Teams jeweils das ,C ́ des Kapitäns auf der Brust. Er wird unserem Team in der Defensive zusätzliche Stabilität geben und uns vor allem in puncto Körperspiel und Härte noch mehr Qualität verleihen”, betont VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.

Große Vorfreude auf kommende Saison

In der kommenden Saison wird Dylan MacPherson für den EC iDM Wärmepumpen VSV in der win2day ICE Hockey League verteidigen: „Ich freue mich sehr auf den VSV und seine Fans. Aber auch auf die Stadt und die wunderschöne Gegend. Ich bin schon richtig aufgeregt.“ Sich selbst beschreibt der 25-Jährige als harten Defensivspieler, der keinen Zweikampf scheut und für sein Team immer alles gibt. „Meine Stärken liegen ganz klar im Defensivspiel. Ich will eine richtig gute Saison spielen und gemeinsam mit dem Team Erfolg haben“, so MacPherson.