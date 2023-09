Zahlreiche zufriedene Kunden vertrauen auf Rex-Böden GmbH: Bodenleger- & Estrich­arbeiten: Junger Unter­nehmer überzeugt jetzt mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis Völkermarkt - Faton Rexhepi wagte mit 25 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete sein eigenes Unternehmen, die Rex-Böden GmbH. Als junger Unternehmer hat er sich frühzeitig auf den Bereich Bodenaufbau spezialisiert und seinen Meisterbetrieb erfolgreich etabliert. Durch das faire Preis-Leistungs-Verhältnis konnte er bereits zahlreiche zufriedene Kunden aus dem Raum Osttirol, Oberkärnten und sogar Südtirol von seiner Arbeit überzeugen. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) Werbung © KK

Mit gerade einmal 25 Jahren hat Faton Rexhepi seine eigenes Unternehmen, die Rex-Böden GmbH, gegründet. Der junge Unternehmer hat früh angefangen und sich mit seinem Meisterbetrieb rund um das Thema Bodenaufbau spezialisiert.

Das zeichnet ihn aus

“Was uns auszeichnet? Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität. Bei uns stehen Ihre Bedürfnisse im Fokus. Wir bieten Ihnen eine hervorragende Beratung rund um den Estrich und den Unterbau. Egal, ob Sie Fragen haben, individuelle Anforderungen stellen oder nach maßgeschneiderten Lösungen suchen – wir sind für Sie da”, erzählt der erfahrene Fachmann. Der Kundenstamm ist groß: Viele Kunden aus Osttirol, Oberkärnten und sogar Südtirol vertrauen auf die Dienstleistungen der Rex-Böden GmbH. “Unsere Kunden schätzen außerdem das faire Preis-Leistungs-Verhältnis, das für Qualität und Kundenzufriedenheit steht”, erklärt Rexhepi stolz.

“Chef hat mich inspiriert”

Dankbar erklärt uns der Jungunternehmer: “Dieser Erfolg wäre ohne die Ermutigung meines ehemaligen Chefs, der bereits in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, nicht möglich gewesen. Seine Unterstützung hat mich dazu inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen.”

Umfassender Service

Die Rex-Böden GmbH bietet ein breites Spektrum an Bodenlegerarbeiten und Estricharbeiten für verschiedenste Anwendungen. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem: “Wir sind spezialisiert auf hochwertige Estriche, darunter Betonestriche, Heizestriche, Verbundestriche, Gefälleestriche, Estriche auf Trennlage und Nutzestriche in Garagen und auf Balkonen”. Auch eine Vielzahl von Bodenbelägen wie Parkett, Linoleum, PVC-Boden und Teppichboden sowie Unterbau und hochwertige Dämmungen decken den Leistungsumfang ab. “Zusätzlich bieten wir auch Oberflächenbehandlungen an, um Ihren Boden optimal zu schützen und zu verschönern. Beratung und Altbausanierung gehören ebenfalls zu unseren Leistungen”.