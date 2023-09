Straße wird saniert Starke Risse und Schlag­löcher: Hier kommt es zu Sperren Kötschach-Mauthen - L21 Würmlacher Straße wird ab Montag, 5. Juni 2023, in Weidenburg bei Kötschach-Mauthen saniert. Rund 325.000 Euro fließen aus dem Straßenbaureferat von Martin Gruber in das Projekt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Ein rund 600 Meter langer Abschnitt der L21 Würmlacher Straße in Weidenburg in der Gemeinde Kötschach-Mauthen wird ab Montag, 5. Juni 2023, saniert. Das Teilstück weist bereits starke Risse und viele Schlaglöcher auf.

Weitere Investition nötig

„Gerade in ländlichen Regionen ist es wichtig, dass unsere Straßen in einem intakten und zeitgemäßen Zustand sind. Wir haben bereits 2021 über 300.000 Euro in die Instandsetzung eines 1,2 Kilometer langen Abschnitt investiert, jetzt kommen weitere 325.000 Euro dazu“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Arbeiten dauern bis August an

Im Zuge der Sanierung wird die bestehende Asphaltschichte abschnittsweise abgefräst, der Straßenoberbau wieder erneuert und asphaltiert. Die Arbeiten sind voraussichtlich Anfang August abgeschlossen. Bis dahin ist die Landesstraße im Baustellenbereich halbseitig gesperrt, mit temporären Komplettsperren bis zu 30 Minuten ist zu rechnen.