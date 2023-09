Ein Paradies für angehende Bräute Kärntens einziges Braut­outlet: Hier strahlt nicht nur die Braut, sondern auch die Brief­tasche Klagenfurt - Sparen war noch nie so zauberhaft! Kärntens einziges Brautoutlet in Klagenfurt bietet dir traumhafte Brautkleider zu unschlagbaren Preisen. Von eleganten Markenkleidern bis hin zu exklusiven Designs - hier findest du dein perfektes Kleid zum kleinen Preis. Tauche ein in eine Welt voller Stil und Ersparnisse und erlebe die einzigartige Atmosphäre, in der deine Hochzeits-Träume wahr werden. von Alina Gursch 4 Minuten Lesezeit (581 Wörter) Werbung Die Geschäftsführerin Kerstin hilft dir bei der Suche nach dem perfekten Kleid für deinen großen Tag. © 5min.at

Nach ihrem Studium in Kommunikation und Marketing in Salzburg entschied sich die Geschäftsfrau, Kerstin Mischkulnig, vor fünf Jahren, der PR-Branche den Rücken zu kehren und begann bei der Rotfuchs Möbelvermietung zu arbeiten. Dort konnte sie ihre Leidenschaft für die Ausstattung von Hochzeiten voll ausleben. Kerstin fand so viel Freude daran, bei ihrer eigenen Hochzeit und den Feiern ihrer Freundinnen mit handgefertigten Accessoires zu helfen, dass sie beschloss, die Herzschmiede ins Leben zu rufen. Ihr Ziel war es, etwas Eigenes aufzubauen und anderen Bräuten eine unvergessliche Erfahrung zu bieten.

Ein Konzept in drei Teilen

Die Herzschmiede setzt sich aus drei Teilen zusammen, die ein einzigartiges Konstrukt bilden. Im Brautwohnzimmer in Reipersdorf erfolgen die Termine ausschließlich nach Vereinbarung. Gemeinsam mit der Braut wird abgeklärt wann die Hochzeit stattfindet, um die Bestellfristen für das Brautkleid zu berücksichtigen. In dem Brautoutlet in Klagenfurt wird hingegen eine bequeme Online-Buchung angeboten. Sobald sie ihren Termin gebucht haben, steht ihnen vor Ort immer eine unterstützende Person zur Seite. “Bei uns sind auch spontane Besuche jederzeit möglich. Dort besteht sogar die Möglichkeit, am gleichen Tag dein Traumkleid mit nach Hause zu nehmen”, schmunzelt Kerstin und meint, “Jedoch empfehlen wir vorab einen Termin zu vereinbaren, damit wir sicherstellen können, dass wir ausreichend Zeit für die Braut haben und ihr eine individuelle Beratung bieten können.” Darüber hinaus bietet die Herzschmiede zwei Ankleideräume und eine hauseigene Schneiderei, in der Anpassungen und Änderungen direkt vor Ort durchgeführt werden können.

Bräute sind überzeugt

Auch Christina L., eine Kundin im Herzschmiede-Brautoutlet, bestätigt diese Erfahrung in einem Gespräch mit 5 Minuten: “Als ich das Brautoutlet betreten habe, war ich anfangs skeptisch. Ich hatte nicht erwartet, dass der Service so herausragend sein würde. Doch ich wurde angenehm überrascht. Hier fühle ich mich einfach freier, da mir niemand auf die Hände schaut. Ich darf mich frei bewegen und sogar selbst die Kleider auswählen. Besonders schön war für mich, dass ich zusammen mit meinen Freundinnen hier sein konnte und wir gemeinsam viel Spaß hatten. Viele denken, dass sie einfach nur Kleidung in einem Modegeschäft anprobieren, ohne Unterstützung oder Rat, aber hier ist immer jemand für mich da, der mir zur Seite steht und mich unterstützt. Egal, ob es um die Auswahl des perfekten Kleides geht oder um Fragen zur Passform oder Stilberatung, ich konnte mich jederzeit auf das Team verlassen. Zudem finde ich es toll, dass der Laden in Stadtnähe liegt und dennoch Kundenparkplätze anbietet.”

Attraktive Preise und ein breites Sortiment

“Unser Brautoutlet ist der perfekte Ort, um traumhafte Brautkleider zu unschlagbaren Preisen zu finden”, sagt Kerstin, die Gründerin der Herzschmiede, begeistert. “Viele glauben fälschlicherweise, dass es sich bei unseren Kleidern um gebrauchte Stücke handelt, aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich sind alle unsere Kleider neuwertig und stammen aus vergangenen Kollektionen.” Im Herzschmiede-Brautoutlet finden Bräute eine vielfältige Auswahl an Markenkleidern zu unschlagbaren Preisen zwischen 300 Euro und 999 Euro. “Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man sparen kann, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität oder dem Stil eingehen zu müssen”, fügt Kerstin hinzu. Das Outlet bietet Bräuten die Möglichkeit, ihr Traumkleid zu finden und gleichzeitig ihr Budget im Blick zu behalten. Die Herzschmiede bietet neben einer vielfältigen Auswahl an Brautkleidern auch eine exquisite Kollektion von Schleiern, Accessoires und Schuhen, um das perfekte Hochzeitsensemble abzurunden.