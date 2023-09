Glückwunsch! Steiermark: 6.730 Paare gaben sich im letzten Jahr das Ja-Wort Steiermark - Die Hochzeitsbranche boomt! Laut Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen 2022 um 15,5 Prozent gestiegen. Die meisten Hochzeiten gab es in Kärnten, dem Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) #GOODNews © Pexels / Melike Benli

Laut den Zahlen der Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden in Österreich 47.482 Ehen geschlossen. Das ist der höchste Wert seit 1987! Zusätzlich wurden im selben Zeitraum 1.598 eingetragene Partnerschaften begründet. Besonders heiratsfreudig waren die Menschen in Kärnten (plus 21,6 Prozent), im Burgenland und in Niederösterreich (je 17,9 Prozent) sowie in der Steiermark (17,3 Prozent).

Trend geht ins Grüne

“Die Hochzeitsbranche boomt”, weiß auch Bernhard Fichtenbauer, Gründer der Hochzeitsportale www.hochzeits-location.info und www.hochzeit.click. Wie schon in den letzten Jahren zeichnen sich zwei große Trends bei der Location-Wahl ab: Outdoor-Hochzeiten und nachhaltige Hochzeiten (Green-Weddings). Auch die Buchung von Weddingplannern spielt eine zunehmende Rolle. Ebenso im Trend liegt die Buchung von Hochzeitsredner. Optisch gehe der Trend wieder in die klassischere Richtung: Seidenkleider ohne Spitze, lange Handschuhe, Perlen, etc.

Zahl der Scheidungen gesunken

Neben dem Hochzeitsboom sorgt die Teuerungswelle jedoch auch für ein überdurchschnittlich hohes Maß an Stornierungen. Auch ließen sich 13.997 Paare gerichtlich wieder scheiden. Die Zahl der rechtskräftig geschieden Ehen sei aber gesunken. So wurde zum Beispiel in der Steiermark ein Rückgang von 2,6 Prozent verzeichnet. Lediglich im Burgenland, in Salzburg und in Kärnten gab es etwas mehr Ehescheidungen als 2021.