Erste Stadt Österreichs testet den TOROS: Unkraut­bekämpfen auf natürliche Art: So wird dein Rasen perfekt! Villach - Ganz ohne Chemie und mit einem einfachen Gerät das Unkraut im eigenen Garten bekämpfen? Ja, es funktioniert – mit dem TOROS. Der letzte Artikel bei 5 Minuten über die Kärntner Erfindung zog ein riesiges Echo auf Social Media nach sich. „Bei uns sind etliche Bestellungen und Nachfragen eingegangen. Mittlerweile ist unser TOROS auch in den Städten Österreichs im Einsatz", freut sich TOROS -Erfinder Wilfried Vjenik.

Der letzte Artikel auf 5 Minuten rund um den TOROS sorgte nicht nur bei zahlreichen Gartenliebhabern und Rasenspezialisten für Furore, auch die Stadt Villach mit ihrer Abteilung Stadtgrün wurde so auf den natürlichen Unkrautbekämpfer aufmerksam, denn die Villacher Grünprofis haben sich vor kurzem für den Einsatz des TOROS entschieden. „Wir befinden uns in einer Testphase und werden das Gerät auf Herz und Nieren testen“, verrät Stadtgrün-Ansprechpartnerin Karin Kugi. Auch Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig war begeistert: „Wilfried Vjenik und sein TOROS könnten nach einer Testphase bei unserer Abteilung Stadtgrün ein entscheidender Partner sein, wenn es darum geht auf natürliche Art und Weise die Grünbereiche sowie Erholungsflächen in unserem Stadtgebiet unkrautfrei zu halten“.

Wilfried Vejnik hat Erfinderreichtum bewiesen und den TOROS Unkrautstecher erfunden. © Privat

So entstand der Toros

Gartenliebhaber nervt wahrscheinlich nichts so sehr wie unliebsames Unkraut. Der Kärntner Wilfried Vejnik aus Ebenthal konnte davon wahrlich ein Liedchen singen. Mit viel Erfinderreichtum und Durchhaltevermögen hat er ein universelles Gartengerät erfunden, das die unerwünschten Pflanzen direkt an der Wurzel packt! Damit die Handarbeit nicht zu anstrengend wird und man auch nicht auf die Chemiekeule zurückgreifen muss, hat Vjenik vor kurzem seinen TOROS auf den Markt gebracht. Damit lässt sich das Unkraut, welches anderen Pflanzen Wasser, Nährstoffe und Licht raubt und damit das Wachstum bremst, auf natürliche Art und Weise bekämpfen.

Mit TOROS packst du die Pflanze direkt an der Wurzel. © privat

So funktioniert der Toros

„Der TOROS ist ein Allrounder für alle Eigenheimbesitzer, Hobby- und Schrebergärtner, Hausmeister, Platzmeister auf Spiel – und Sportplätzen oder bei Magistrats- und Gemeindebauhöfen“, verrät der kreative Kopf. „Durch die patentierten Gabelzinken erfasst er wirklich jedes Unkraut mit langen oder kurzen Wurzeln im Rasen, auf Schotterwegen, gemulchten Beeten und er entfernt diverse Flechten und Moose im Splittkies!“ Der TOROS hilft dir beim Unkraut entfernen und ist bei „normaler“ Verwendung praktisch unzerstörbar. „Ein einfaches, mechanisches Gerät ohne viel Schnick-Schnack als effektive Unkrautbekämpfung.“

© WV Greenspace

Ein perfekter Rasen

Die Unkrautsaison ist bereits voll in Gange – viele Unkräuter haben ihre Blütezeit bis Ende Oktober! Diejenigen, die sich einen perfekten Rasen wünschen, müssen diesen auch einige Monate aufwendig pflegen. Hier kommt der TOROS gerade recht! Denn er ist ein Unkrautstecher und eine Bügelzughacke zugleich! Durch das Rückwärtsziehen der ovalen Tritthilfe kommt es zur bequemen Lockerung des Bodens, wodurch das Jäten im Garten oder unter Sträuchern erleichtert wird.

Unkraut mit der Hand zu entfernen ist zeitraubend und mühsam. © Pixabay

Chemiefreie Unkrautentfernung

„Unkräuter sind Pflanzen, die wiederkommen, wenn sie nicht effektiv und nachhaltig entfernt werden“, weiß Wilfried und fügt lächelnd hinzu: „Unkraut braucht man nicht zu säen, aber effektives Jäten hilft dagegen.“ Der beste Zeitpunkt dafür ist übrigens nach einem ergiebigen Regenguss. Die speziell gebogenen und spitzen Gabelzinken des TOROS dringen tief ins Erdreich ein und ermöglichen es, das Unkraut mit Wurzel ausreißen zu können – nachhaltig, chemiefrei und effektiv! Doch der TOROS war erst der Anfang, verrät der Erfinder: „Weitere Problemlöser bzw. „heiße Eisen“ habe ich noch im Feuer, aber das ist eine andere Geschichte.“

