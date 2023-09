Im Schauspielhaus Juni-Programm: Die letzten Produktionen unter Iris Laufenberg Graz - Der Juni präsentiert die letzten Produktionen im Schauspielhaus unter der Intendanz von Iris Laufenberg. "Wir verabschieden uns sowohl von Stücken, die uns über mehrere Spielzeiten begleitet haben, als auch von Produktionen, die in dieser Spielzeit ihre Premiere feierten", heißt es vom Schauspielhaus von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © 5min.at

Die Produktionen „Identitti Rezeptionista“ und „Fischer Fritz“ kommen im Rahmen des Internationalen Dramatiker|innenfestivals 2023 zur Dernière. Das Festival beschäftigt sich von 21. bis 25. Juni unter dem Titel INS OFFENE mit dem Aufbruch und wird auch dieses Jahr wieder für fünf Tage zeitgenössische Dramatik internationaler Dramatiker nach Graz bringen. Darunter auch das feministische Performance-Kollektiv She She Pop, das mit „Mauern“ in HAUS EINS zu Gast sein wird. Welche Produktionen sonst noch im Juni stattfinden, ist auf der Website des Schauspielhauses ersichtlich.