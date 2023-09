Kärntner Tierschutzverein Zeus, Ivan, Fuki & Fibi: Viele Tiere wollen eure Herzen erobern Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute einige der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) Diese süßen Tiere warten auf ein neues Zuhause. © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten mehrere auf ein Für-immer-Zuhause.

Hast du einen Platz für Zeus?

Zeus' Steckbrief Mischling

braun-schwarz

männlich

kastriert

geb.: 21. November 2018

Für Zeus wird ein ruhiges Zuhause gesucht, da er etwas ängstlich ist und sich vor hektischen Bewegungen und lauten Geräuschen erschreckt. Er ist ein etwas schüchterner Hund, doch taut er auf, wenn er jemanden kennt und liebt es, zu kuscheln. Er versteht sich gut mit Artgenossen und geht auch gerne spazieren.

"Zeus" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Ivan wünscht sich ein neues Zuhause

Ivans Steckbrief Mischling

braun

männlich

kastriert

geb.: 30. Oktober 2017

Ivan ist ein sehr freundlicher Rüde und versteht sich gut mit Artgenossen. Er ist auf der Suche nach einer Familie, gerne auch mit Kindern. Ivan geht gerne spazieren und liebt es, zu kuscheln.

"Ivan" möchte dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Fuki braucht viel Geduld und Vertrauen

Fukis Steckbrief schwarz-weiß

weiblich

kastriert

geb.: Mai 2020

Fuki ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf einem Hof bzw. in einer ruhigen, verkehrsarmen Wohngegend. Sie hat leider kaum Vertrauen in Menschen, man sollte also viel Zeit und Geduld mitbringen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ein bereits vorhandener Artgenosse würde Fuki sicher helfen, etwas selbstsicherer zu werden.

"Fuki" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Auch Fibi braucht viel Zeit und Geduld

Fibis Steckbrief getigert-weiß

weiblich

kastriert

geb.: 2020

Für Fibi wird nach einem neuen Zuhause in einer ruhigen, verkehrsarmen Wohngegend gesucht. Auch Fibi hat leider nur wenig Vertrauen in den Menschen. Man sollte also auch hier viel Zeit und Geduld mitbringen, um ihr Vertrauen zu gewinnen.

"Fibi" möchte dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Kaninchen zu vergeben

Ebenso auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause sind mehrere Kaninchen. Alle sind an Außenhaltung gewöhnt und befinden sich derzeit im Tierheim Villach.

Die Langohren freuen sich auf euch. © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.