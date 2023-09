Achtung Gewitterwarnung für die Steiermark: Am Nachmittag wird es ungemütlich Steiermark - Heute Nachmittag kann es in der gesamten Steiermark zu starken Gewittern kommen. Diese sollen bis in die Nacht andauern. Auch in der nächsten Woche dominieren unbeständige Wetterverhältnisse. Der Sommer lässt weiterhin auf sich warten. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Eine Gewitterwarnung liegt aktuell über der Steiermark. Die “Unwetterwarnzentrale” färbt das ganze Land gelb. Laut der “GeoSphere Austria” ist vorwiegend der östliche Teil des Landes betroffen. Die Steiermark ist mit Kärnten besonders stark von der Warnung berührt.

Gewitter erreichen bald die Steiermark

Wann aber sind die Unwetter zu erwarten und welche Regionen sind besonders betroffen? “Vor allem in den Regionen, wo es am Vormittag noch sonnig war, werden bald Gewitter erwartet”, bestätigt ein Experte gegenüber 5 Minuten. Im Bereich der Koralpe soll es derzeit schon Gewitter geben. Von Kärnten kommend zieht das Schlechtwetter in die Steiermark. Bis in die Nacht können die Regen- und Gewitterschauer andauern. Ab der zweiten Nachhälfte soll es dann wieder ruhiger werden. In manchen Gebieten kann es sogar zu Hagel kommen.

© Screenshot GeoSphere Austria

Sommer lässt auf sich warten

Und auch nächste Woche soll es immer wieder zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen bleiben stabil, es können Höchstwerte von 24 erreicht werden. Gerade am Dienstag und Mittwoch soll es am Vormittag noch sehr sonnig werden. Gewitter sind immer erst am Nachmittag zu erwarten. “Wirklich sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad wird es aber auch in der kommenden Woche nicht geben”, so die traurige Kunde der GeoSphere Austria.