Gesamtwert 600 Euro

Einbruch bei Natur­schwimmbad: Unbekannte stehlen Zigaretten & Alkohol

Gemeinde Weißenstein - In Puch (Gemeinde Weißenstein) haben in der Nacht auf heute unbekannte Täter in den Gastrobereich des Naturschwimmbads eingebrochen und einige Dinge gestohlen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (52 Wörter)