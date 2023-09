Dankesgeschenk & Silber-Pin Bei Treffen der "Peace­keepers": Tolle Aus­zeichnung für "Soldaten mit Herz" Krumpendorf / Wolfsberg - Drei Tage lang hat in Wolfsberg das Bundestreffen der "Austrian Peacekeepers" stattgefunden. Vor rund 150 geladenen Gästen wurde Zugsführer John Patrick Platzer und "seinem" Krumpendorfer Verein "Soldaten mit Herz" ein Dankesgeschenk und der Silber-Pin verliehen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) John Patrick Platzer (Präsident der Soldaten mit Herz) bei der Silber-Pin-Verleihung durch den neuen Landesleiter, Robert Kulterer (rechts). © Soldaten mit Herz

Ein Dankesgeschenk und den Silber-Pin haben Zugsführer John Patrick Platzer und “seine” “Soldaten mit Herz” verliehen bekommen. Diese besondere Anerkennung würdigt das Engagement bei der bereits seit Jahren stattfindenden Erfüllung von Herzenswünschen für in Not geratene Kinder und Jugendliche in Österreich. Auch hat man seitens des Vereins bereits mehrmals Spenden in Auslandseinsätzen gesammelt.

“Gemeinsam können wir Veränderungen bewirken”

Dankbar betonte Platzer aber auch die Bedeutung der “Peacekeepers” und erklärte: “Die “Peacekeepers” tragen nicht nur Verantwortung in Konfliktsituationen, sondern auch in unserer eigenen Gesellschaft. Gemeinsam können wir Veränderungen bewirken und dort Hoffnung und Unterstützung bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.” Organisationen wie die “Peacekeepers” aber auch die “Soldaten mit Herz” würden es ermöglichen, nicht nur Menschen in Konfliktgebieten sondern auch hierzulande Gutes zu tun, waren sich die Anwesenden einig.