Aus Platzgründen St. Mareiner Förder­kinder­garten-Gruppe ist umgesiedelt Wolfsberg - Erst kürzlich ist eine Förderkindergarten-Gruppe aus St. Marein "gesiedelt". Die Gründe dafür: Platzmangel. Aber im "Jugend am Werk"-Gebäude in Wolfsberg hatte man noch genügend Platz, um auch diese Gruppe aufzunehmen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) V. l. n. r.: Kinder mit ihren Betreuerinnen Lisa Joham, Carmen Weilguni und Elena Wiedl, Elke Maggauer-Hartl, AVS-Geschäftsführer Klaus Harter, Bürgermeister Hannes Primus sowie ein Elternpaar. © Stadtgemeinde Wolfsberg

Im Gebäude von Jugend am Werk (ehemaliger Kindergarten Reding) hat sich vor wenigen Tagen Zuwachs eingestellt: Aus Platzgründen übersiedelte die neue dritte Gruppe des AVS-Förderkindergartens in St. Marein nach Wolfsberg, wo die zehn Kindern nun als “Untermieter” von Jugend am Werk eine schöne neue Heimstätte bezogen haben. Zur offiziellen Eröffnung stattete auch Bürgermeister Hannes Primus gemeinsam mit der Leiterin der Kindergarten- und Schulabteilung Elke Maggauer-Hartl der Einrichtung einen Besuch ab.