Grausam

Schreckenstat: Katzen wurden bei lebendigem Leib gegrillt

Kärnten/Steiermark - In Kärnten soll ein Mann mehrere Katzen, darunter auch kleine Kätzchen, bei lebendigem Leib auf einem Grill verbrannt haben. Diese Bluttat soll in einer Wohnsiedlung in Bad Bleiberg lange Zeit unbemerkt geblieben sein. Die Familie soll mittlerweile in die Steiermark gezogen sein.

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (137 Wörter)

© Montage: Tierschutzverein Nanuk /pixabay