Vertrag nicht verlängert Stürmer Mike Zalewski verlässt den KAC Klagenfurt - Mittelstürmer Mike Zalewski, der im Dezember zum EC-KAC gewechselt war, wird den österreichischen Rekordmeister im Sommer wieder verlassen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (219 Wörter)

Der EC-KAC und Stürmer Mike Zalewski gehen fortan getrennte Wege: Der Klub entschied sich dazu, dem US-Amerikaner kein Angebot zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zu unterbreiten. Mike Zalewski wechselte im Dezember 2022 nach Klagenfurt, um die damals äußerst angespannte Personalsituation im Kader der rot-weißen Kampfmannschaft zu entschärfen. “Diese Funktion hat der universell einsetzbare Angreifer von seinem ersten Ligaspieleinsatz an erfüllt, im späteren Saisonverlauf verlieh er mit seiner Routine und Abgeklärtheit den eher defensiv orientierten der Angriffsreihen die nötige Stabilität”, teilt der KAC mit. Zukünftig wolle man diese Rolle aber mit einheimischen Akteuren besetzen, weshalb der Vertrag mit dem 30-Jährigen nicht verlängert wird.

437:27 Minuten Eiszeit

Insgesamt bestritt Mike Zalewski, der im Playoff-Halbfinale trotz eines Knochenbruchs zur Verfügung stand, 29 Spiele in der win2day ICE Hockey League für die Klagenfurter. In diesen kam er auf 437:27 Minuten Eiszeit, in denen er sieben Scorerpunkte (zwei Treffer, fünf Assists) verbuchte. Mit Thomas Hundertpfund und Manuel Ganahl erhielten seit Zalewskis Zuzug nur zwei KAC-Stürmer größere Spielanteile im Penalty Killing. Der EC-KAC bedankt sich bei Mike Zalewski für sein Engagement und seinen Einsatz im rot-weißen Trikot. Ihn und seine Familie, die durch die in Klagenfurt geborene Tochter erweitert wurde, begleiten die besten Wünsche für die Zukunft.