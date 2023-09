10. Juni

In Gries wird aufgekocht: Beliebtes Streetfood-Festival ist zurück

Gries/Graz - Am 10. Juni findet in Graz das Grieskoch Streetfood-Festival statt. Dieses kulinarische Event bringt eine Vielzahl von kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Teilen der Welt in die steirische Hauptstadt und verspricht ein Fest für die Sinne zu werden. Die Veranstaltung findet zwischen 12 und 20 Uhr statt.