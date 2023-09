Fronleichnam

ÖBB stockt auf: Mehr Züge am verlängerten Wochen­ende unterwegs

Kärnten - Am 8. Juni steht der nächste Feiertag in Österreich vor der Tür. Mit dem Fenstertag am Freitag nutzen viele das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub. Durch rund 13.500 zusätzliche Sitzplätze wird das ÖBB-Angebot wieder aufgestockt. Eine Übersicht findest du hier.

von Anja Mandler