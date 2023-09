Ab 7. Juni Bald erklingt das URBAN ECHO am Kardinal­platz Klagenfurt - Junges, urbanes Flair auf den Kardinalplatz bringen und das Klagenfurter Stadtviertel beleben, das sind die Ziele von Bea Bednar, Julia Prodinger und Sophia Fritzer. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © Verein Vierteltöne/KK

Ausgehend von dem 2018 gestarteten Stadtteilentwicklungsprojekt “Kardinalviertel” organisieren die drei seit 2020 eine Konzertreihe am Kardinalplatz, bisher unter dem Titel „Vierteltöne“. Nun haben sie das Veranstaltungsformat in Zusammenarbeit mit dem Klagenfurtmarketing weiterentwickelt. URBAN ECHO – der Festivaltitel steht für das Programm: groovige Sounds und gute Vibes – Musik, die sich in die lauen Sommerabende mischt, sich mit den lachenden Stimmen, dem Brummen des Verkehrs, dem Sound der Stadt verbindet.

© Klagenfurt Marketing

Die Konzertreihe findet im Juni und Juli 2023 jeden Mittwochabend von 19.00 bis 22.00 Uhr am Kardinalplatz in Klagenfurt statt. „Wir möchten ein Angebot für ein junges Publikum mit guten Bands und DJs schaffen. Wir sind selbst Studentinnen und glauben, dass das studentische Leben in Klagenfurt noch viel lebendiger sein sollte“, sagt die Vereinsvorsitzende und Kulturwissenschaftsstudentin Julia Prodinger. Mit den Open-Air-Konzerten am Kardinalplatz soll ein entsprechendes Angebot geschaffen werden! Lebhaft, kreativ und chillig soll’s im Viertel werden. Ein Platz, an dem man sich trifft und gemeinsam bei guter Musik und frischen Drinks die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießt. „Willkommen sind alle, die hier den Mittwochabend ausklingen lassen wollen, egal wie jung oder junggeblieben“, ergänzt Bea Bednar. Bis 26. Juli finden die Konzerte aus unterschiedlichen Genres bei freiem Eintritt am Kardinalplatz statt. Die Veranstaltung entfällt bei Schlechtwetter. Mehr Infos findest du hier.