Schade! 1:1 in Dornbirn: GAK verspielt den Meistertitel Graz - Der GAK spielte am Sonntag gegen den FC Dornbirnum um den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Bundesliga. Leider gelang das Vorhaben nicht. Das Match endete mit 1:1 - damit verspielte der GAK seinen Aufstieg. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Die Spannung war groß! Am Sonntagnachmittag traf der GAK in der 30. Runde der 2. Liga im Stadion Birkenwiese auf den FC Dornbirn. Die Grazer spielten um den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Bundesliga. Doch dieser Plan ging für die Rotjacken leider nicht ganz auf. Das Match endete mit einem Spielstand von 1:1. Somit wird der GAK nicht in die Bundesliga aufsteigen. “Es tut weh, aber es geht weiter…”, so die erste Reaktion der Mannschaft. Nähere Informationen folgen.