Übersicht Naturpark Dobratsch: Neue Partner­betriebe feierlich ernannt Dobratsch - End Mai wurden in Nötsch im Gailtal im Rahmen eines Festaktes mehrere neue Naturpark-Partnerbetriebe ernannt. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (379 Wörter) © Verein Naturpark Dobratsch

„Ein schonender Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ist unabdingbar für den Erhalt unserer Umwelt und Naturlandschaft. Alle Naturpark-Partnerbetriebe stehen für so einen Umgang mit der Natur und sind auch enorm wichtige Botschafter:innen unseres Naturparkes Dobratsch. Wir freuen uns daher umso mehr, zwei neue Partnerbetriebe aus Villach begrüßen zu dürfen“, erklärt Naturpark-Vorsitzende Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Der Bauernhof der Familie Wiegele aus Heiligengeist ob Villach bietet Eier aus Freilandhaltung, die rund um die Uhr bei einem eigenen Kühlschrank gekauft werden können und Frischfleisch vom Jungrind. Das Ingenieurbüro für Mensch,

Raum und Umwelt wird sich fachlich für eine positive Naturpark-Entwicklung einbringen.

Die neuen Naturpark-Partnerbetriebe im Überblick der Alte Pfarrhof – Galerie Walker aus Nötsch im Gailtal

das Hotel Vital und die Privatbrauerei Tarmann aus Bad Bleiberg

das Ingenieurbüro für Mensch, Raum und Umwelt aus Villach

die Familie Wiegele vlg. Litzlhof aus Heiligengeist ob Villach

das Weingut Fina aus Thörl-Maglern

Naturpark-Landesrätin Sara Schaar erwähnt „die tolle Zusammenarbeit und die vielen Synergien mit den bestehenden Naturpark-Partnerbetrieben“. „Mit den neuen Partnern wächst das regionale Netzwerk weiter. Sie sind wichtige Multiplikatoren, um den Naturpark-Gedanken innerhalb und außerhalb der Naturpark-Region zu festigen und voranzubringen. Alle Naturpark-Partnerbetriebe sind Mitglied des Naturpark-Rates und bringen so ihr Fachwissen für die Weiterentwicklung des Naturparks ein.“

„Das Weingut Fina erzeugt verschiedene Weinsorten in Thörl-Maglern und am Thurnberg. Der junge Winzer zeigt hier sein ganzes Können und seine Kreativität. Der Naturpark bietet – dazu passend – heuer im Sommerprogramm Bergweinwanderungen mit Weinverkostungen an. Ich wünsche unserem neuen Naturpark-Partner viele hervorragende Jahrgänge und viel Erfolg“, meint Bürgermeister Reinhard Antolitsch.

Kriterien für Naturpark-Partnerbetriebe Das Prädikat „Naturpark-Partnerbetrieb“ erlangen ausschließlich Betriebe oder Unternehmen, welche sich im Naturpark Dobratsch befinden sowie nachhaltig und umweltverträglich wirtschaften. Im Rahmen von Betriebsbesichtigungen und Gesprächen werden die Kriterien überprüft.

Bürgermeister Alfred Altersberger hebt hervor: „Der Alte Pfarrhof – Galerie Walker präsentiert in einem wunderschön sanierten Altbau moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Neben dem Museum des Nötscher Kreises ist es ein weiterer wichtiger Standort bildender Kunst in Nötsch. Die Galerie ist auch eine Bereicherung für den Dobratsch Rundwanderweg, da sie direkt am Weg liegt. Dies zeigt, dass auch Kultur und Kunst im Naturpark eine wichtige Rolle spielen. Darauf können wir sehr stolz sein.“ „Das Hotel Vital der Familie Lutz ist noch ein richtiger Familienbetrieb. Gäste werden sehr persönlich und liebevoll betreut. Durch die Lage am Dobratsch-Rundwanderweg eignet sich das Hotel perfekt für eine Nächtigung oder als Basecamp für die gesamte Dobratsch-Umrundung. Wer nach einer Wanderung durstig ist, freut sich über ein schmackhaftes Hochtalbier der Privatbrauerei Tarmann“, freut sich Bürgermeister Christian Hecher über die neuen Partnerbetriebe aus dem Bleiberger Thermenhochtal.