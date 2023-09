Tödlicher Unfall Rennrad­fahrer (26) starb nach Kollision mit Feuerwehr-Transporter Südoststeiermark - Sonntagmittag, 4. Juni 2023, fuhr ein 26-jähriger Rennradfahrer auf einen Mannschaftstransporter einer deutschen Feuerwehr auf und verstarb. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Kurz vor Mittag fuhr ein Mannschaftstransporter der Feuerwehr Nordhausen (Deutschland) auf der B69 von Bad Radkersburg kommend in Richtung Halbenrain. “Unmittelbar nach dem Ortsgebiet Bad Radkersburg fuhr der 19-jährige Lenker des Mannschaftstransporters an den rechten Fahrbahnrand und hielt das Fahrzeug an, weil einem aufgrund der Übelkeit eines mitfahrenden Mannschaftskameraden an”, teilt die Polizei mit. Dann passierte das Unglück.

26-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Hinter dem Transporter fuhr zu dieser Zeit ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Rennrad. Der Rennradfahrer fuhr ungebremst auf den angehaltenen Transporter auf und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein Alkoholtest mit dem Lenker des deutschen Fahrzeuges verlief negativ.