Footvolley Festival: Zweiter Platz für Österreich beim Nations Cup Graz - Das Footvolley Festival am Grazer Freiheitsplatz ist mit einem Podestplatz für Österreich zu Ende gegangen. Beim „Casarista Nations Cup" feiert Österreich 1 den starken zweiten Platz.

Erst im Finale mussten sich die Lokalmatadoren gegen die starken Deutschen in 4 Sätzen mit 1:3 geschlagen geben. Dritter wurde das Team International, bei dem auch der Grazer Keyvan Ravai groß aufspielte.

Spannende Finalspiele

Der Davis Cup Modus brachte viel Spannung und spektakuläre Partien bei teils regnerischem Wetter. Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof, Alexander Peitler und Stephan Lutz gingen als Österreichs Spitzenteam in den Finaltag. Nach einem souveränen Sieg im Viertelfinale gegen Österreich 2, setzten sie sich gegen Team International im Halbfinale durch. Bei starkem Regen ging es dann im Finale gegen das deutsche Team, das zuvor das Team Serfay geschlagen hatte. Nach 1:0 Satzführung durch Peitler/Lutz verloren die Hofmann-Wellenhofs ihr direktes Duell zum 1:1.

Im 4-vs.-4 drehten die Deutschen dann das Spiel zum 1:2. Der vorentscheidende vierte Satz ging nach früher Punkteführung von Jakob Hofmann-Wellenhof/Stephan Lutz an die starken Joel Nießlein/Mitch Weber.

© Carina Müller © Carina Müller

Eine Woche im Zeichen des Footvolley-Sports

Mit diesem Top-Ergebnis krönen die heimischen Athleten eine besondere Turnier-Woche in Graz. Nachen den Thumfort Female Open (Heimsieg von Antonia Missethan/Julia Rauch) und dem bolao Mixed Cup am Pfingstwochenende fand die ganze Woche über ein Trainingslager am Freiheitsplatz statt. Auch der Nations Cup sorgte für beste Unterhaltung auf der Tribüne, im Gastro-Bereich und im VIP-Klub. Veranstalter und Footvolley Austria Präsident Benedikt Hofmann-Wellenhof, sein Team und die Sponsoren etablieren Graz damit immer mehr zum Footvolley Hotspot Europas.