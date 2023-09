Möglicherweise im Dezember KFC in Kärnten: Wann wird eröffnet? Klagenfurt - Wie 5 Minuten schon berichtet hat, eröffnet in Kärnten die erste Kentucky Fried Chicken (KFC) Filiale. Nun gibt es schon ein paar Details mehr. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Exklusiv © KFC Artikel zum Thema Wahnsinn! KFC wird erste Filiale in Kärnten eröffnen

Fans des KFC dürfen sich freuen. Wie berichtet, kommt KFC nach Kärnten. Nun gibt es bereits ein ungefähres Datum, wann der beliebte Fast-Food-Gigant eröffnen wird.

Eine Location wurde gefunden

“Wir haben bereits eine Location gefunden und freuen uns riesig, dass wir bald in Klagenfurt eröffnen können”, bestätigt KFC-Pressesprecherin Agnieszka Imsirovic auf Anfrage von 5 Minuten. “Wo das Lokal aufsperrt, ist derzeit aber noch ein Geheimnis”, sagt sie. Wenn alles gut läuft, wird der erste KFC Kärntens im Dezember 2023 eröffnen. Der Start kann sich aber auch ein wenig verschieben, so gegen Jänner 2024. “Im Sommer habe ich dann endgültig mehr Informationen”, erklärt Imsirovic.

Vor kurzem in Tirol eröffnet

“Wir haben gerade erst in Tirol eine neue Filiale eröffnet, hier war so viel los wie noch nie. Ich hoffe und glaube, dass dies auch in Klagenfurt der Fall sein wird”, meint die Pressesprecherin des Konzerns. Fans des Fast-Food-Restaurant müssen sich nun noch ein wenig gedulden, allerdings ist ein Ende der Wartezeit in Sicht. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.