Die Erdbeerländer öffnen Endlich: Hier kannst du Erdbeeren selber pflücken Kärnten - Endlich ist es so weit. Die ersten Erdbeerländer in Kärnten haben geöffnet, oder öffnen bald! von Redaktion 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) #GOODNews © Kärntner Früchtewelt

Erdbeeren strotzen vor Süße und bringen zusätzlich Vitamine mit. Die süßen, roten Früchte sind vom Sommer kaum wegzudenken. Egal, wie du Erdbeeren am liebsten isst, jetzt kannst du die köstlichen Früchte wieder sammeln. In Kärnten sind schon ein paar Selbstpflückfelder geöffnet, andere öffnen alsbald.

Ab ins Erdbeerland

Die Kärntner Früchtewelt hat ihr Erdbeerland in Ebenthal bereits geöffnet. Auch der Bartlbauer hat bereits zwei Felder zum Selbstpflücken aufgesperrt, eines beim Standort alte Stadtgrenze (Klagenfurt). Das andere befindet sich in Tessendorf (Klagenfurt Land). Im Bereich Spittal an der Drau gibt es von der Erdbeeroase in Pusarnitz und in Spittal Erdbeeren zu klauben. Geöffnet haben die meisten Erdbeerländer von 8 bis 19 Uhr (je nach Wetter).

Selbstpflückfelder in Villach und Umgebung

Den Anfang macht die Erdbeeroase. Hier wird das Selbstpflückfeld in Villach/Landskron und in Feistritz am Mittwoch, 6. Juni 2023, eröffnet. Danach folgt die Familie Schwarz in Drobollach am Faakersee, am 8. Juni. Auch in anderen Teilen Kärntens haben Felder bereits geöffnet, oder öffnen bald. Also ab ins Erdbeerland!