Achtung im Urlaub! Seid auf der Hut: Auto­plünderer treiben ihr Unwesen Steiermark - Ein verlängertes Wochenende naht, viele Steirer nutzen dies aus, um einen Kurzurlaub zu verbringen. Einige zieht es nach Italien. Aber Achtung: Denn in unserem Nachbarland sind derzeit Autoplünderer unterwegs. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia.com / Gerhard Seybert

Gerade in der Urlaubszeit sind leider auch viel Diebe aktiv. Sowie derzeit in Italien. Dort werden immer wieder Einbrüche in Autos von Touristen verzeichnet.

Autoplünderer unterwegs

Wie das Adria Magazin berichtet, sind Autoplünderer vor allem auf der Autobahn A4 in Italien unterwegs. Die ansässige Polizei meldet vermehrt Einbrüche in Fahrzeuge von Touristen. Vor allem wochenends sollen die Diebe aktiv sein. Sie schlagen die Autofenster ein und nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist.

Obere Adria vor allem betroffen

Die Plünderer sind derzeit vor allem auf Raststätten unterwegs. Besonders die Raststätten auf der A4 sollen betroffen sein. Gerade im Sommer halten sich diese Diebe gerne auf den Autobahnraststätten auf, um dann aus parkenden Autos alles zu stehlen, was sie erwischen können. Das Adria Magazin berichtet, dass in Italien der Abschnitt auf der A4 und A57 bei Venedig am meisten betroffen sein soll. Nun haben die Carabinieri angekündigt, vor allem an starken Reisetagen, die Kontrollen an Raststätten zu erhöhen.