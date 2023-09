Wie schön Nach derber Beleidigung: Florianis erfüllen Beeint­rächtigtem großen Wunsch Feldkirchen - Im März kam es zu einem Vorfall, wo ein Mann den beeinträchtigten Hansi derbst beschimpfte, 5 Minuten berichtete. Nun gibt es aber auch positive Neuigkeiten zu melden. Die Feuerwehr Feldkirchen ist durch den 5-Minuten-Artikel auf Hansi aufmerksam geworden und lud den Feuerwehr-Begeisterten zu sich ins Rüsthaus ein. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) #GOODNews © Heinz Huber Artikel zum Thema "Der Behinderte soll seine Klappe halten": Beeinträchtigter Mann wurde beschimpft

Im März 2023 kam es zu dem Vorfall, wo der feuerwehrbegeisterte Hansi von einem anderen Mann im Caféhaus beschimpft wurde. “Der Behinderte soll seine Klappe halten”, hieß es mitunter. Die Feuerwehr Feldkirchen war auf den 5-Minuten-Beitrag aufmerksam geworden und lud ihn als Ausgleich zu dem unschönen Erlebnis zu sich ins Rüsthaus ein.

Am 1. Juni war es so weit

Am Donnerstag, den 1. Juni, war es so weit. Der beeinträchtige Kärntner besuchte mit seiner Fachsozialbetreuerin Sarah die Florianis. “Es war ein so schönes Erlebnis, Hansi war mega aufgeregt, er liebt ja die Feuerwehr über alles”, erzählt uns seine Betreuerin. Im Firmenbus der Diakonie auf dem Weg zum Rüsthaus, kannte der 45-Jährige nur ein Thema: Die Feuerwehr. Und dann war es so weit, sie fuhren vor der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen ein. Dort standen die Florianis schon aufgereiht, um Hansi zu begrüßen.

Ab auf die Drehleiter

Zuerst wurde das Rüsthaus inspiziert. Dann gab es ein ganz besonderes Erlebnis: Hansi durfte mit den Florianis mit der Drehleiter des Feuerwehrwagens hochfahren. So konnte er aus 30 Meter Höhe Feldkirchen überblicken. “Er war überwältigt und ganz still, weil er es so genossen hat”, erzählt Sarah. Natürlich wurden auch die Feuerwehrautos begutachtet und Hansi durfte mit einem Florianis eine Runde drehen. Danach wurde noch etwas getrunken und Geschenke für den 45-Jährigen ausgeteilt.

© Heinz Huber © Heinz Huber © Heinz Huber

“Er hatte Tränen in den Augen”

Die 34-jährige Fachsozialbetreuerin in der Behindertenbegleitung fuhr dann gegen 19 Uhr mit ihrem beeinträchtigten Klienten wieder nach Hause in die Diakonie. “Er war von den Eindrücken des Nachmittags positiv überrascht und hat mich beim Aussteigen mit Tränen in den Augen in den Arm genommen”, sagt Sarah. Die Betreuerin von Hansi war extra an ihrem freien Tag gekommen, um den schönen Tag mit ihrem Klienten zu erleben. Wenn der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen stattfindet, werden sie, wenn es die Zeit erlaubt, die Florianis wieder besuchen.