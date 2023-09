Zwischen 1. und 8. Juni Fruchtig und süß: Erdbeer-Länder öffnen ihre Pforten Steiermark - Erdbeeren läuten die Beeren-Saison ein. Wegen der kühlen Witterung im Mai musste sich die Hauptsaison der fruchtigen Versuchung etwas nach hinten verschieben. Nun aber öffnen die steirischen Selbstplück-Länder. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © 5min.at

Besonders beliebt bei den Steirern ist das Selbstpflücken auf den Erdbeer-Feldern. Etwa 15 steirische Betriebe bieten die Möglichkeit zum Selbstpflücken. Insgesamt ist der Erdbeer-Anbau in der Steiermark für etwa 60 Betriebe ein wichtiges Standbein. Kultiviert werden die steirischen Erdbeeren auf etwa 160 Hektar, davon etwa 80 Prozent im Freiland und 20 Prozent im geschützten Anbau in Folienhäusern. Viele der steirischen Selbstpflück-Felder sind am Wochenende in die Saison gestartet.

Zwischen 1. und 8. Juni

Die Erdbeerfelder in Karlsdorf, Grambach, Jöss, Eltendorf und Feldbach-Saaz haben bereits letzten Samstag, den 2. Juni, eröffnet. Unterwart hat sich dann am Sonntag angeschlossen. In Fürstenfeld und Judendorf können Steirer ab dem heutigen Montag, den 5. Juni selbst ihre Erdbeeren Pflücken. Auch in Leibnitz und Lannach sind die fruchtig-süßen Beeren bereit geerntet zu werden.