Die Ergebnisse stehen fest Steirer haben gewählt: Vegane Eis­diele gewinnt Falstaff-Voting Steiermark - Wo gibt es das beste Eis in der Steiermark? Falstaff hat sich wieder auf die Suche nach den beliebtesten Eisdielen in Österreich gemacht. Pro Bundesland wurden zehn Eisdielen nominiert. Die Gewinner stehen nun fest: Der steirische Sieg geht an die "Eisperle". von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © Elisa Auer

Falstaff hat wieder gewählt: Eine Woche wurden von der Community die beliebtesten Eissalon für das österreichweite Voting nominiert. Pro Bundesland wurde anschließend eine Liste aus zehn Eisdielen zusammengestellt, dann konnte man für seinen Favoriten abstimmen. Nun steht der Gewinner fest: Platz 1 holte sich der Morle Eissalon in Klagenfurt. Schon im Vorjahr gewann der Betrieb das Voting. Alle Ergebnisse findest du hier.

Das waren die steirischen Nominierungen Café Leuchtturm (Bad Schwanberg)

Die Drogerie (Obdacht)

Die Eisperle (Graz)

Eis Greissler (Graz)

Eisdiele Perko (Knittelfeld)

Gelateria Reina (Gleisdorf)

Harry´s ICEcream (Graz)

Il Gelato (Leoben)

Kristinas Meisterkonditorei (Graz)

Purkarthofer (Fernitz)

Der Gewinner steht nun fest

Das beste Eis in der Steiermark gibt es in der Hauptstadt. Die “Eisperle” ist auf Platz eins, wie die Ergebnisse des Falstaff-Voting gezeigt haben. Zurzeit sind es vier Standorte in Graz, an welchen die speziellen Eiskreationen angeboten werden. Die Shops sind in der Kaiserfeldgasse, Färbergasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie am Jakominiplatz zu finden. Klassische Eissorten gibt es dort eher wenig, stattdessen wird mit saisonalen und lokalen Zutaten experimentiert. Die angebotenen Kreationen variieren deshalb immer nach Jahreszeit und Anlass. Während im Sommer frische und vor allem fruchtige Geschmäcker auf der Tafel stehen, so kann man sich in den kälteren Jahreszeiten Lebkuchen, Maroni, Spekulatius oder Bratapfel in Eisform abholen.