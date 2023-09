Vom Tierarzt bestätigt Leser warnt: "Mein Hund wurde mit Rattengift vergiftet" Villach - Ein 5 Minuten Leser möchte vor möglichem Rattengift im Stadtpark warnen, sein Hund wurde damit vergiftet. Eines vorweg: Es handelt sich hier nicht um die Köder, die von der Stadt Villach ausgelegt wurden. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) Leserstory So sahen die roten Kügelchen im Stadtpark aus. © Leser

Ein 5 Minuten Leser meldete sich, um vor möglichem Rattengift im Stadtpark Villach zu warnen. Sein Hund wurde damit vergiftet, nachdem sie dort spazieren waren. Zudem fanden die zwei Villacher auffällige rote Kugeln am Boden.

Hund hatte Rattengift im Blut

Letzte Woche wurde der Hund unseres Lesers vergiftet. Laut dem behandelnden Tierarzt hatte der Vierbeiner Rattengift im Blut. Der Villacher war mit seiner Verlobten und ihrer Fellnase im Stadtpark Villach spazieren, als sie merkten, dass es ihrem Tier nicht gut ging. Sie fuhren sofort zum Tierarzt. Dieser konnte den Hund retten, bestätigte aber den Verdacht der Vergiftung. Zudem hatten die Beiden rote Kügelchen am Boden aufgefunden. “Wir möchten nun warnen, passt gut auf eure Fellnasen auf”, meint unser Leser.

Die Kugeln wurden von unseren Lesern aufgefunden © Leser

“Rattengift stammt nicht von uns”

Bereits Ende März wurde von der Abteilung Stadtgrün Villach eine professionelle Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt. Diese haben dann Rattenköder in kleinen Boxen ausgelegt. “Sie befinden sich in den Büschen und haben kleine Öffnungen, durch die sich nur Ratten und keine Haustiere bewegen können”, wurde damals seitens der Stadt Villach erklärt. Auch bei der heutigen Anfrage von 5 Minuten heißt es seitens der Stadt Villach: “Das Rattengift, mit dem der Hund vergiftet wurde, kann nicht aus den Köderboxen stammen, denn diese wurden bereits am 19. Mai 2023 entfernt. Und diese Köder waren gelartig und hatten die Farbe blaugrün.” Es könne sich hier also um jemanden handeln, der gezielt Rattengift ausgestreut hat. Seitens der Stadt versichert man aber: “Unsere Mitarbeiter sind geschult darin, Objekte und Co, die nicht in den Stadtpark gehören, zu entfernen.”